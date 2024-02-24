Під певним освітленням один колір може візуально змінитися на зовсім інший. Щоб отримати вдалий тон, який ви запланували наперед, треба зрозуміти принцип впливу природного та штучного світла на відтінки фарби.

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Як природне світло впливає на колір фарби

Ми всі шукаємо способи збільшити потік природного світла в наші домівки, але це, мабуть, найбільше впливає на кольори фарби.

"Я завжди рекомендую домовласникам враховувати наявність і напрямок природного світла в просторі, перш ніж обирати остаточний колір фарби. Наприклад, кімната теплого оранжево-червоного кольору, що виходить на північ, буде виглядати яскравішою і теплішою. А кімната, що виходить на захід, пофарбована в той самий колір, стане інтенсивно яскравою пізно вдень", – розповідає американська експертка з кольору Сью Вадден.

У похмурій кімнаті зелена насичена фарба має блідий вигляд / Фото Behr

Також спальня, що виходить на схід і яскраво освітлена під час раннього сходу сонця, виглядатиме зовсім по-іншому, якщо її побачити пізно вночі при штучному освітленні.

Для чого це потрібно знати? Припустімо, ви пофарбуєте стіни у вітальні холодним сірим чи темно-зеленим відтінком. Якщо ця кімната частіше похмура, аніж світла, то ці відтінки будуть особливо виділятися, і вітальня буде завжди темною.

Що відомо про вплив штучного світла на відтінки

Коли сонце заходить, штучні джерела світла, по-іншому впливають на колір фарби. Ось тут справді важливо розуміти основи температури освітлення.

Тепле штучне освітлення має силу підкреслювати світлі відтінки, тоді як яскраве біле світло виділяє фарби холодних тонів.