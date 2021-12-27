Вместо елки: 5 красивых новогодних букетов

Зимний букет легко сложить из разных веток, игрушек и дополнительного декора. В зависимости от комбинации он будет напоминать традиционное зимнее дерево или будет выглядеть более креативно.

Во всяком случае, вписать в интерьер небольшие букеты будет гораздо легче, чем громоздкую елку. Показываем, из чего их можно сложить.

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Еловые ветви и новогодние украшения



Елочные ветки украшены игрушками / Фото Pinterest

Популярная альтернатива елке – новогодний букет собранный из еловых веточек. Чаще всего их украшают елочными игрушками. Украшения следует выбирать как можно меньше – они не перекроют и не обременят хвойные ветви. Поместить подобную композицию можно в вазу, стеклянную банку или декоративное ведро. Букет украсит обеденный стол или комод в спальне.

Окрашенные в белые ветви



Окрашенные в белые ветки вместо елки / Фото Pinterest

Белый цвет делает декор зимним и снежным. И это как раз то, что нужно в канун Нового года. Обычные ветки лиственных деревьев можно красиво украсить белой краской и повесить на них игрушки в скандинавском стиле: шишки, желуди, деревянные украшения.

Букет со свечами



Букет со свечами для декора стола / Фото Pinterest

Чтобы сделать букет-подсвечник, достаточно установить в центре деревянного подноса декорированную свечу. По кругу украсить ее еловыми ветвями и кое-где добавить новогодние украшения.

Такой декор будет прекрасно выглядеть на новогоднем столе или подоконнике. Только не забывайте об осторожности, когда будете зажигать свечу – пламя не должно контактировать с подносом или игрушками.

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Падуб и эвкалипт



Новогодний букет в прихожую / Фото Pinterest

Ароматный букет можно составить из веток падуба, а также использовать эвкалипт или сушеницы. Некоторые украшают ветви светодиодной гирляндой, другие – оставляют композицию без декора, поскольку она выглядит празднично сама по себе.

Березовые ветки и елочные игрушки



Ветви вместо елки / Фото Pinterest

Пожалуй, это самый простой букет – вам понадобится лишь обычная ветвь и несколько елочных украшений. Поставьте композицию в прозрачную банку, вазу, ведро или повесьте над праздничным столом – экодекор для Нового года готов.