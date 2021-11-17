Авторы проекта планируют, что для разработки будут использоваться экологически чистые материалы, в частности, древесина, биокирпич, конопляный и биобетон. В случае успешной реализации, архитекторы создадут здание, не только потребляющее нулевое количество энергии, но и самостоятельно поглощающее углерод.

Стоит знать На что обратить внимание, выбирая помещение под магазин: советы девелопера

Цель проекта – снизить углеродное влияние строительства на 50%. По мнению авторов, это возможно при отказе от традиционных бетонов и стали.

Что известно о проекте

Небоскрёб будет поглощать до 1 000 тонн углерода в год / Фото archdaily

Мы разработали идею так, чтобы ее можно было применить и адаптировать для удовлетворения потребностей любого города в мире, с потенциалом положительного влияния на строительство любого масштаба,

– заявили в SOM Partners.

Небоскреб будет поглощать до 1 000 тонн углерода в год – это эквивалентно тому, сколько за это же время перерабатывает 48 500 деревьев. Полученный углерод авторы предлагают продавать для промышленного использования, создавая "круговую экономику удаления углерода".

Благодаря интегрированной биомассе и водорослям фасады смогут превратить здание в источник биотоплива для систем отопления, автомобилей и даже самолетов.

Инновационные фасады сделают здание источником биотоплива / Фото archdaily

По оценкам, сегодня на глобальное строительство приходится почти 40% всех выбросов CO2 в мире.

Urban Sequoia – это следующий шаг после "вертикальных садов" – озелененных небоскребов, которые уже давно строятся по всему миру.

Urban Sequoia – видео с канала Skidmore, Owings & Merrill