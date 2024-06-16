Следы от мебели на коврах: три действенных метода, которые помогут их предотвратить

Когда тяжелая мебель длительное время стоит на коврах, она может оставить неприглядные вмятины. Для того, чтобы нежелательные следы не образовывались, надо придерживаться определенных правил.

Существует много способов, которые помогут уменьшить влияние тяжелой мебели на ковер. Так вы и эстетику сохраните, и ковер будет служить гораздо дольше.

Обратите внимание Какие есть типы отопления в современных новостройках: все, что стоит знать о каждой из систем

Используйте мебельные подставки или подкладки

Основной причиной появления вмятин на ковре является давление, которое вызывает мебель. Если его уменьшить, то глубина следов будет значительно меньше.

Подставки для мебели – это небольшие клейкие подушки и мебельные чашки, обычно изготовлены из дерева, пластика или металла. Они могут распределять вес мебели, тем самым уменьшая давление в точках,

– объяснили специалисты.

Важно правильно выбрать подкладки – в соответствии с типом ковра, чтобы они не скользили.

Переставляйте мебель

Время от времени перемещайте мебель на несколько сантиметров, поскольку это позволит ковру под ножками "отскочить" на место.

Периодически переставляя мебель, вы позаботитесь о том, чтобы волокна ковра не вдавливались в одном месте навсегда. Даже небольшие корректировки каждые несколько месяцев могут иметь существенное значение,

– рассказала эксперт.

Важно: при перемещении мебель надо не передвигать, а переносить, чтобы предотвратить еще большее повреждение ковра.

Регулярно чистите ковры

Очищайте их с помощью пылесоса и моющих средств. Так вы будете поддерживать волокна в хорошем состоянии, что уменьшит вероятность образования следов.

Это не только поддерживает чистоту ковров, но и помогает поддерживать устойчивость ворса. Когда вы пылесосите, волокна поднимаются на свои места, что уменьшает риск их разглаживания со временем,

– поделились эксперты.

Также стоит использовать пароочиститель. Его нужно держать за 15 – 20 сантиметров от ковра, то есть не касаясь ворса. Затем аккуратно разрыхлить волокна пальцами.