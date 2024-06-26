Как выбрать шторы, которые никогда не выйдут из моды: 5 ценных советов дизайнеров

Шторы, бесспорно, всегда в моде и прекрасно подходят для того, чтобы внести характер и комфорт в любую комнату. Однако не каждый вид отделки, узор или даже способ крепления является вневременным.

Чтобы ваши шторы были неподвластны времени, над выбором надо хорошо постараться. Дизайнеры дали несколько советов, которые помогут достичь такого эффекта.

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Визуальный баланс является ключевым

Всегда учитывайте другие цвета и принты в комнате, выбирая ткань, говорят эксперты. Если у вас изысканные обои, подумайте о тонких шторах из однотонных тканей. Аналогично, если у вас нейтральная схема, шторы с рисунком могут стать отличным способом добавить глубины и интереса.

"Я всегда выбираю нейтральные шторы, если в комнате уже много цветов и узоров. Это не только помогает сбалансировать схему, но и улучшает поток естественного света", – делится лондонский дизайнер Эмма Детердинг.

Инвестируйте в качественные ткани



Серо-белая спальня с однотонными шторами / Фото VSP Interiors

Важно инвестировать в качественные материалы, чтобы достичь долговечности. Избегайте деликатных тканей, таких как шелк, поскольку на солнце они могут быстро испортиться,

– советует дизайнер интерьера Генриетта фон Штокхаузен, основательница VSP interiors.

Легкие шторы создают иллюзию большого пространства, пропуская естественный свет, а плотные шторы с толстой подкладкой могут защищать от сквозняков и холода в больших комнатах с высокими окнами. То есть шторы могут значительно влиять как практический, так и эстетический аспекты.

Учитывайте цвет стен, чтобы создать безупречный вид

Декорирование стен и окон нейтральными цветами гарантированно выдержит испытание временем. То есть, если выбирать один цвет, то следует смотреть на бежевый, молочный серый, светло-коричневый и тому подобное.

А чтобы внести немного тепла в интерьер, можно выбрать для окон не только шторы, но и ставни или рулонные шторы. По мнению дизайнеров, они добавляют слой мягкости, не перегружая схему.

Избегайте лишних драпировок и воланов

Тяжелые портьеры от пола до потолка, которые собираются на полу, в сочетании с большим количеством воланов – это хороший вариант для максималистского дизайна. Однако, если у вас современный минималистский интерьер, они точно будут лишними.

"Для вневременного вида выбирайте классические шторы на штанге без чрезмерных драпировок. Этот стиль будет оставаться элегантным и продлится много лет", – предполагает Генриетта фон Штокхаузен.

Скройте крепления штор для современного вида



Шторы для спальни с фурнитурой, скрытой архитравом / Фото Zulufish

На внешний вид штор влияет не только ткань и принт, а также тип крепления. Шторы, прикреплены к "дорожке" и расположены в уровень с потолком, создают более современный вид, тогда как шторы, подвешены на палках с помощью колец – для традиционного дизайна.