Возле залива Сан-Франциско продают водный участок для строительства жилья: какая цена

Дом на набережной – это замечательное и очень желанное для многих предложение, но как насчет жилья на воде? В городе Аламеда, что в Калифорнии, можно приобрести соответствующий участок.

В районе залива Сан-Франциско предлагают водный участок площадью 0,23 гектара. Уникальное место для строительства стоит недешево – 400 тысяч долларов.

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Жизнь на воде

Участок расположен возле моста. Его окружают два других участка, где уже возвели жилые дома. С фото можно понять, что в Аламеди это не редкость, а даже стиль жизни.

Однако строительство на водоеме имеет свои особые трудности. Агент по продаже говорит, что идеальный покупатель "это тот, кто не боится вызова и является креативным".

Местный офис оценки имущества вносит участок в список свободных жилых земель с зонированием для односемейного дома или 4-квартирного. Округ продал землю через налоговый залог.

Водный участок в Аламеди / Фото April Jones

Агент по продаже говорит, что на самом деле это очень желанное место. Дома поблизости продаются минимум за 1 миллион долларов.

Участок рядом с пляжем, вблизи магазинов и хороших школ. Есть хорошие парки. Район лагуны спокойный. Если вы живете в лагуне, вы можете выйти и просто расслабиться, выпив чашку кофе,

– добавляет агент.

На участке действительно можно построить что-то уникальное. Единственное, что будущему владельцу придется получать разрешение для строительства.