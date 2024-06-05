У районі затоки Сан-Франциско пропонують водну ділянку площею 0,23 гектара. Унікальне місце для будівництва коштує недешево – 400 тисяч доларів.

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Життя на воді

Ділянка розташована біля мосту. ЇЇ оточують дві інші ділянки, де вже звели житлові будинки. З фото можна зрозуміти, що в Аламеді це не рідкість, а навіть стиль життя.

Проте будівництво на водоймі має свої особливі труднощі. Агент з продажу каже, що ідеальний покупець "це той, хто не боїться виклику та є креативним".

Місцевий офіс оцінки майна вносить ділянку до списку вільних житлових земель із зонуванням для односімейного будинку або 4-квартирного. Округ продав землю через податкову заставу.

Водна ділянка в Аламеді / Фото April Jones

Агент з продажу каже, що насправді це дуже бажане місце. Будинки поблизу продаються щонайменше за 1 мільйон доларів.

Ділянка поруч із пляжем, поблизу магазинів і хороших шкіл. Є гарні парки. Район лагуни спокійний. Якщо ви живете в лагуні, ви можете вийти і просто розслабитись, випивши чашку кави,

– додає агент.

На ділянці справді можна збудувати щось унікальне. Єдине, що майбутньому власникові доведеться отримувати дозвіл для будівництва.