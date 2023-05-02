Роскошный особняк, где снимали хитовый фильм "Волк с Уолл-стрит", выставили на продажу
Источник:Mirror
Дом, служивший местом для съемок хитовой американской драмы "Волк с Уолл-стрит", появился на рынке. Его хотят продать за 9,96 миллиона долларов.
Собственность площадью почти 1400 квадратных метров вмещает шесть спален и семь ванных комнат. Агент по недвижимости рекламирует дом как чудесную, почти сказочную загородную усадьбу с массивной башней и крутой крышей, которая "напоминает вам французский замок".
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В особняке также есть потрясающая кухня с мраморной столешницей и тремя посудомоечными машинами, а также две столовые. Кроме того, в доме обустроен деревянный кабинет с камином и встроенным телевизором, что станет идеальным местом для работы и бизнес-встреч.
На трех уровнях есть несколько комнат для приема гостей, тренажерный зал, спа и паровой душ.
Интерьер с историей / Фото VHT Studios
На дворе есть передний дворик с фонтаном, пристроен большой гараж на четыре машины, сад для поваров и впечатляющий развлекательный комплекс сзади. И это еще не всё.
Рядом расположен наземный бассейн с морской водой с подогревом и отдельный спа-центр, кухня под открытым небом, бар, водопад, стекающий каскадом со скалистого склона холма в пруд. Дальше стоит сарай на десять хлевов, комната для сна и квартира руководителя фермы.
Здесь снимали ряд фильмов
В особняке также бывали звезды Голливуда, в том числе Рассел Кроу во время съемок фильма "Самый громкий голос" и актриса Люси Лью в сериале "Элементарно".
Теперь особняк, где в блокбастере 2013 года рассказывалось о взлете и падении Джордана Белфорта с Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Джонной Гиллом, продается за 9,9 миллиона долларов.