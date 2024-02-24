Как из сказки: это уединенное жилье на природе является действительно идеальным местом для жизни

Такие слова, как "магический" и "волшебный" часто говорят во время разговора об этом доме в маленьком городке Карроллтон, штат Кентукки. Жилье расположено удаленно от большинства домов и вокруг окружено садами.

Интересный дом со стеклянной стеной напоминает жилье мечты из детских сказок и рассказов. Глядя на атмосферу вокруг, возникает впечатление, что это именно то место для того, чтобы жить "долго и счастливо". Стоимость дома – 445 тысяч долларов.

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Волшебный дом в маленьком городке

Даже если бы дом был расположен вместе со всеми остальными в городке, это все равно было бы идеальное место. В Карроллтоне живет около 3900 человек, как в деревне.

Жилье построили еще в 1977 году, но с фото становится понятно, что ее не один раз обновляли, потому что интерьер в очень хорошем состоянии. Дом вмещает шесть спален, три ванные комнаты, двухэтажную большую комнату со стеклянной стеной, кухню-столовую и офис. Нынешние владельцы имеют свой бизнес по производству мебели, поэтому многие предметы они изготовили сами.

Уютный интерьер / Фото Realtor

Конечно, больше всего поражает большая комната со стеклянной стеной от пола до потолка. Также хорошим местом является открытая терраса с зоной отдыха.

Вокруг дом окружают живописные сады, а идти к нему надо через лесную тропу. Словом, атмосфера волшебная, как в сказке. Хотя в этой местности очень тихо, главная магистраль расположена недалеко, что очень удобно.

Лесная тропа, ведущая к дому / Фото Realtor

Агент по продаже говорит, что уже много людей интересовались покупкой дома. Большинство сказали, что хотели бы в нем жить, но сдавать его в аренду на выходные – тоже хорошая идея.