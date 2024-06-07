С видами на горы: в Калифорнии продают стеклянный домик в уединенном месте

Стеклянные дома имеют одно большое преимущество – почти в каждом уголке дома видна окружающая природа. А если жилье расположено на возвышении в горной местности, как этот дом в Калифорнии, то панорама просто роскошная.

Современный дом 2011 года со стеклянными стенами недавно появился на рынке за 1,25 миллиона долларов. Очаровательное жилье с одной спальней расположено в городке Лейкпорт, Калифорния.

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"Кусочек рая" с невероятными видами

Местные риэлторы говорят, что это не дом, а настоящий "кусочек рая с потрясающими видами". С места, где расположен дом, видны горы Маякамас и озеро Клирлейк. Наслаждаться панорамой можно даже изнутри.

Одной из самых удивительных особенностей являются стеклянные стены от пола до потолка. Это потрясает. Дом спроектировала архитектор из Лос-Анджелеса, которая специализируется на минималистическом дизайне,

– рассказал агент по продажам.

В доме есть хорошая современная кухня, светлая и просторная гостиная, которая выходит на большую террасу и ванная комната. К собственности принадлежит также отдельный гостевой дом, который можно использовать как домашний офис или переоборудовать в тренажерный зал.

Уютный дизайн интерьера, в котором преобладает дерево / Фото Realtor

"Вместо электричества в доме есть высокоэффективные солнечные панели, установлены на крыше, с отдельной батареей и генератором для надежного питания", – заметил агент.

Для отдыха на улице владельцы обустроили сауну и поставили бетонную ванну. Недвижимость продают вместе с мебелью.