Восстановление разрушенных объектов: в Ирпене выбрали победителей конкурса
27 февраля 2023, 20:05Читати новину українською
Источник:Хмарочос
Ирпень потерпел большие разрушения в результате обстрелов, совершенных российскими оккупантами. Архитектурная комиссия провела конкурс по восстановлению разрушенных объектов и определила победителей.
Российские оккупанты при попытке захватить Киев нанесли для Ирпеня большие разрушения. Враг не преследовал никакие военные цели и разрушал жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
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Специальная архитектурная комиссия провела конкурс по восстановлению разрушенных объектов. Победители уже определены, поэтому предлагаем посмотреть, как выглядит Ирпень после восстановления.