Восстановление разрушенных объектов: в Ирпене выбрали победителей конкурса

Ирпень потерпел большие разрушения в результате обстрелов, совершенных российскими оккупантами. Архитектурная комиссия провела конкурс по восстановлению разрушенных объектов и определила победителей.

Российские оккупанты при попытке захватить Киев нанесли для Ирпеня большие разрушения. Враг не преследовал никакие военные цели и разрушал жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

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Специальная архитектурная комиссия провела конкурс по восстановлению разрушенных объектов. Победители уже определены, поэтому предлагаем посмотреть, как выглядит Ирпень после восстановления.

Ирпенский историко-краеведческий музей

Ирпенская городская библиотека им. М. Рыльского

Культурный центр "Дорога жизни"

Центральный дом культуры

Ирпенский центральный городской стадион "Чемпион"