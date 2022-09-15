Сейчас команда архитектора работает над эскизным проектом Библиотечно-культурного центра общества писателей и поэтов Ирпеня и еще тремя объектами.

Читайте также Приобретение в рассрочку и акционные условия: как выгодно купить квартиру от застройщика

На днях архитектор вместе с временно поверенным по делам Украины в Республике Чили Владиславом Богорадом рассказали об Ирпене на церемонии открытия польско-украинской антивоенной выставки детских рисунков. Экспозиция открылась в культурном центре чилийской полиции.

Посол Украины с гордостью комментировал работу, которую выполняет наша команда из Чили для Ирпеня,

– рассказывает Кристиан Виттиг.

Кристиан Виттиг является архитектором-консультантом офиса Though, Integral Infrastructure and Urban Planning Solutions и стратегическим консультантом фонда La Fuente, который ответственен за планирование и имплементацию новых образовательных пространств, прежде всего библиотек.

В июле этого года Кристиан посетил Ирпень. После этого он рассказал о видении восстановления города. В частности, по его словам, следует избегать строительства многоэтажек и проектировать городские парки.

Неплохо было бы полностью снести старые советские здания и дома, пострадавшие в результате войны, не подлежащие восстановлению, чтобы построить на их месте парки с мемориалами, площадками для детей, зелеными насаждениями,

– отметил архитектор.

Он также предложил городским властям построить систему парков в Ирпене, объединенных велосипедными маршрутами. Это позволит велосипедистам или людям на электросамокатах передвигаться по городу, не сходя с дистанции.