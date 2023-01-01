Французская компания планирует отстраивать жилье в Киевской области из переработанного мусора

В результате массового разрушения объектов в Украине насчитывается примерно 800 миллионов тонн строительного мусора. Если не заняться переработкой отходов, они могут стать фактором загрязнения окружающей среды.

Об этом свидетельствуют данные компании из Франции Neo-Eco. По предварительным расчетам, только в Буче образовалось почти 2 миллиона тонн строительного мусора.

Читайте также Когда покупатели могут приступать к ремонту в новостройке: опыт КН РИЕЛ

Как предлагают утилизировать мусор

Компания Neo-Eco, которая присоединилась к восстановлению Киевской области, ввела экономику замкнутого цикла: перерабатывают строительный мусор в новые стройматериалы и затем используются их для реконструкции поврежденных зданий или возведения новых.

По такой схеме начнут отстраивать военный городок в Гостомеле, расположенном рядом с аэропортом, где начались первые бои 24 февраля.



Так выглядел аэропорт после вторжения российских оккупантов в Гостомель / Фото Андрея Новицкого

Меморандум о сотрудничестве с Киевской ОВА был подписан этой осенью во время визита министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны.

В общей сложности компания планирует отстроить шесть больших жилых домов на 310 квартир, используя 75 – 80% переработанных материалов.