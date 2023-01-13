Платформа UNITED24 запустила направление восстановления Украины: сколько домов отстроят

В Киевской области приступят к восстановлению 18 многоквартирных домов. Общая стоимость работ составит 719 миллионов гривен.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, отмечая, что средства были собраны преимущественно на инициированной президентом платформе UNITED24.

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Где начнут восстанавливать дома

Дома начнут восстанавливать в городах, одними из первых пострадавших от вторжения – Ирпене, Бородянке, Гостомеле, а также в селах Бузовая да Мила Дмитровской территориальной общины. В результате домой смогут вернуться 4237 украинцев.

В настоящее время необходимая сумма для восстановления домов составляет 719 миллионов гривен. Благодаря донорам UNITED24 из 110 стран уже собрано более 504 миллионов гривен. В Минцифре добавили, что восстановление домов будет частично реализовываться благодаря государственному бюджету и вкладам жильцов.



Украинские министры осмотрели один из домов на улице Киевской / Фото телеграмм Дениса Шмыгаля

В настоящее время украинские политики и амбассадоры UNITED24 осматривают поврежденные регионы. Так, 12 января в Ирпене посетили премьер-министр Украины Денис Шмигаль, министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Кроме домов они осмотрели городской стадион "Чемпион", где их встретил украинский футболист Андрей Шевченко, взявший на себя возобновление стадиона в Ирпене, разрушенный россиянами.

Восстановим и восстановим все, что враг повредил и разрушил. Уже сейчас понимаем, где взять 110 миллиардов гривен на восстановление в этом году. 2023 год станет годом нашей победы и годом начала нашего великого восстановления,

– отметил Шмигаль.



Платформа UNITED24 запустила направление восстановления Украины / Фото телеграмм Дениса Шмыгаля

UNITED24 – это фандрайзинговая платформа, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями. Цель инициативы поддержать Украину по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.