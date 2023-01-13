Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України, зазначаючи, що кошти були зібрані переважно на ініційованій президентом платформі UNITED24.

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Де почнуть відновлювати будинки

Будинки почнуть відновлювати у містах, які одними з перших постраждали від вторгнення – Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузова та Мила Дмитрівської територіальної громади. У результаті додому зможуть повернутися 4237 українців.

Наразі необхідна сума для відновлення будинків становить 719 мільйонів гривень. Завдяки донорам UNITED24 зі 110 країн вже зібрано понад 504 мільйони гривень. У Мінцифри також додали, що відновлення будинків буде частково реалізовуватися завдяки державному бюджету та вкладам мешканців.



Українські міністри оглянули один з будинків на вулиці Київській / Фото телеграм Дениса Шмигаля

Наразі українські політики та амбасадори UNITED24 оглядають пошкоджені регіони. Так, 12 січня Ірпінь відвідали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Окрім будинків вони оглянули міський стадіон "Чемпіон", де їх зустрів український футболіст Андрій Шевченко, який взяв на себе відновлення стадіону в Ірпені, зруйнований росіянами.

Відновимо та відбудуємо все, що ворог пошкодив і зруйнував. Уже зараз розуміємо, де взяти 110 мільярдів гривень на відбудову в цьому році. 2023 стане роком нашої перемоги та роком початку нашого великого відновлення,

– зазначив Шмигаль.



Платформа UNITED24 запустила напрям відбудови України / Фото телеграм Дениса Шмигаля

Довідка. UNITED24 – це фандрайзингова платформа запущена 5 травня 2022 року українською владою. Ціль ініціативи підтримати Україну за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.