Восточная Европа поражает: как будет выглядеть самый высокий небоскреб в Чехии

В Чехии представили проект невероятного небоскреба. Проект может похвастаться амбициозностью – его высота должна стать самой высокой в Европе.

Чешская студия Chybik + Kristof спроектировала небоскреб, который будет иметь 56 этажей. Его планируют построить в Остраве – городе на северо-востоке Чехии.

Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Небоскреб высотой 235 метров под названием Ostrava Tower будет построен для застройщика RT Torax Group. После завершения строительства небоскреб будет более чем вдвое выше башни AZ в Брно, которая имеет высоту 111 метров и в настоящее время является самым высоким зданием Чешской Республики.

Невероятный вид / Фото dezeen

Небоскрёб будет иметь отличное расположение, ведь его возводят рядом с крупным торговым центром. Он состоит из двух треугольных форм и будет представлять собой удивительную башню. Нижний треугольник, сужающийся к центру небоскреба, будет увенчан перевернутым треугольником, повернутым на 90 градусов к основанию. Когда башня будет завершена, ее высота будет достигать 235 метров.

Потрясающий дизайн / Фото dezeen

Переосмысливая типологию небоскреба и его функции для обслуживания и активизации городской среды, одной из наших основных миссий было создать социальное пространство в центре Остравы,

– отметил главный архитектор проекта.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки реализации ЖК. Оцените эти преимущества, обратившись к

Красивое сооружение / Фото dezeen

На нижних этажах в здании функционального назначения разместятся торговые и офисные помещения. На двух верхних этажах небоскреба будут кафе и бар, увенчанные общедоступной платформой на крыше.