Восточная Европа поражает: как будет выглядеть самый высокий небоскреб в Чехии
Источник:dezeen
В Чехии представили проект невероятного небоскреба. Проект может похвастаться амбициозностью – его высота должна стать самой высокой в Европе.
Чешская студия Chybik + Kristof спроектировала небоскреб, который будет иметь 56 этажей. Его планируют построить в Остраве – городе на северо-востоке Чехии.
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Небоскреб высотой 235 метров под названием Ostrava Tower будет построен для застройщика RT Torax Group. После завершения строительства небоскреб будет более чем вдвое выше башни AZ в Брно, которая имеет высоту 111 метров и в настоящее время является самым высоким зданием Чешской Республики.
Небоскрёб будет иметь отличное расположение, ведь его возводят рядом с крупным торговым центром. Он состоит из двух треугольных форм и будет представлять собой удивительную башню. Нижний треугольник, сужающийся к центру небоскреба, будет увенчан перевернутым треугольником, повернутым на 90 градусов к основанию. Когда башня будет завершена, ее высота будет достигать 235 метров.
Переосмысливая типологию небоскреба и его функции для обслуживания и активизации городской среды, одной из наших основных миссий было создать социальное пространство в центре Остравы,
– отметил главный архитектор проекта.
На нижних этажах в здании функционального назначения разместятся торговые и офисные помещения. На двух верхних этажах небоскреба будут кафе и бар, увенчанные общедоступной платформой на крыше.