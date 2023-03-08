К примеру, в одном интерьере возможно сочетание индийских тканей и резных мавританских столиков. Вы получите именно восточный стиль, даже если будет современная европейская мебель.

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Особенности восточного стиля

Для восточного дизайна характерны яркие, насыщенные цвета и разнообразие мелких деталей и аксессуаров. Есть общие "законы дизайна", к примеру:

интерьер есть воплощение гармонии и чрезвычайного расслабления;

немалую роль в дизайне играют дорогие ткани;

дверные проемы и оконные рамы имеют форму арок;

аксессуаров много не бывает.

В оформлении стен и всех поверхностей везде находятся орнаменты. Это могут быть цветочные, растительные мотивы или геометрические фигуры.



Комната в восточном стиле / Фото Room to do

Как оформить квартиру в восточном стиле

Для зоны отдыха центральным элементом восточного стиля является диван с большим количеством мягких подушек. Перед диваном заведено размещать кальянный столик. Кроме того, в обеденной зоне есть низкий столик и мягкие пуфы вокруг.

Обязательно на полу должен лежать большой ковер. Ведь на Востоке люди любят сидеть на полу. Прекрасной идеей будет добавить в интерьер кованые светильники и любую посуду из бронзы или меди.