Возможно ли заработать на "хрущевках": нюансы, о которых следует знать покупателям

Каждый третий киевлянин живет в "хрущевке" – доме, построенном в 60-х годах прошлого столетия. Это панельные или кирпичные дома по 4 – 5 этажей без лифта.

По статистике, только в Киеве насчитывается более 3 тысяч малогабаритных домов, в которых проживает около 500 тысяч человек. Квартиры у них выглядят привлекательными благодаря низким ценам. Однако выгодно ли покупать такое жилье?

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Выгодно ли вкладывать средства в бюджетные "хрущевки"

Квартиры в "хрущевках" – доступный вариант для покупателей, у которых есть небольшая сумма на руках. Пока такое жилье можно найти за 1 – 1,2 тысячи долларов за 1 квадратный метр. Так, двухкомнатную квартиру в районе Борщаговки, Днепровского или Подольского района общей площадью 47 "квадратов" можно купить за 50 тысяч долларов.

При этом на рынке представлены варианты на средних этажах с хорошим ремонтом. Обычно выбирают их молодые семьи или лица, ищущие первое жилье.

Получить льготный ипотечный кредит на покупку такой квартиры почти невозможно.

В начале декабря спрос на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины на 65% сконцентрирован в сегменте малогабаритных квартир преимущественно советской застройки. Именно в этом сегменте в первом полугодии 2022 года возможен незначительный рост цен.

– рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрий Пита.

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Какие риски ждут покупателей

Перед тем как выбрать жилье, нужно оценить его инвестиционную привлекательность. Эксперты отмечают, что покупать "хрущевки" выгодно только если владелец продает их со скидкой 20 – 30%. В таком случае на такой квартире можно заработать.

Одной из главных проблем этой недвижимости являются устаревшие коммуникации, которые часто не рассчитаны на большое количество техники на кухне. Как результат – в таких домах регулярно пропадает свет. Устаревшие трубы часто рвутся, поэтому периодически приходится сидеть без воды и отопления. Даже ремонт часто не спасает ситуацию.