Дом имеет ухоженный палисадник и газон, а также просторный гараж для авто. Его продают всего за 325 тысяч фунтов стерлингов.

Обратите внимание Яркий экстерьер и удачное расположение: особенности ЖК "Голосские Кручи" во Львове.

Хороший дом, но с изюминкойизюминкой

В доме есть гостиная-столовая и декорированная кухня. Единая ванная оборудована душевой кабиной, туалетом и раковиной внизу. Верхний этаж состоит из главной спальни с ковровым покрытием и двух меньших комнат.



Интерьер кухни / Фото Jam Press

Это еще не все. Внимательные "охотники за домами" быстро заметили белый унитаз, расположенный между комодом и шкафом для одежды в главной спальне. То есть дверей, которые отделяли бы туалет и спальню нет – лишь тонкий занавес, похожий на душ, для "частности".



Туалет за шторой в спальне / Фото Jam Press

Агент по недвижимости не упоминает в объявлении не упоминает эту изюминку, но говорит, что в главной спальне есть возможность добавить ванну. Местные жители шутят, что этот туалет является "мечтой каждого геймера". Мол, он будет полезен во время компьютерных игр в постели.

Также в объявлении отмечено: "Это жилье, расположенное в желаемой деревне Барроу, имеет большое внешнее пространство, идеально подходит для тех, кто ищет дом для большой семьи".

Позади дома есть большой сад, который нынешние владельцы хорошо ухаживали на протяжении многих лет. Он очень красив, поэтому у новых хозяев будет стимул продолжить заботиться о деревьях.



Гараж для авто / Фото Jam Press