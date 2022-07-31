Однако все эти варианты напоминают жителям, что они проживают во временном жилье, рассказывают Юрий Кайгородцев, Ярослав Бабич и Александр Ивахов. Поэтому, объединившись, разработчики решили создать действительно комфортабельные дома.
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Модульные дома NUA: доступно и комфортно
Как объясняет Юрий Кайгородцев, модульные дома NUA (new ambience of living) – это не просто альтернатива помещениям, которые предлагают сейчас в целом, это – жилье самого высокого дизайнерского качества и отделка по самой низкой цене на рынке.
Как будет выглядеть поселение / Фото Pragmatika
Авторы идеи создали несколько вариантов одно- и двухэтажных модулей из фальца и дерева. Каждый из них рассчитан на одну или несколько семей. Срок реализации ста таких сооружений составляет от 2,5 до 3 месяцев. После завершения работ там могут проживать до 400 человек.
Разработчики предлагают разные конфигурации модульных домов / Фото Pragmatika
Цена стандартного одноэтажного модуля составляет 12 960 долларов (без НДС). То есть "квадрат" в модуле площадью 24 квадратных метров будет стоить 540 долларов.
Что будет содержаться в домах
Разработчики предлагают один конструктор мебели, благодаря которому удастся создать разные сценарии интерьеров в зависимости от деятельности или предпочтений будущих жильцов.
Интерьер модульных домов / Фото Pragmatika
Каждый модульный дом будет иметь:
- экологическую отделку тонированной фанерой;
- сантехнику в санузле;
- стиральную машину;
- кухню с мойкой;
- кондиционер;
- горячую воду и отопление (двухконтурный котел).
У жилых зданий планируют обустроить зеленые зоны и просторы для отдыха. На фасадах обещают обустроить вертикальное озеленение. С помощью специальных модулей для выращивания разных культур желающие смогут заниматься садоводством.
Для владельцев транспорта установят модули для его подзарядки.
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