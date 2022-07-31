Однако все эти варианты напоминают жителям, что они проживают во временном жилье, рассказывают Юрий Кайгородцев, Ярослав Бабич и Александр Ивахов. Поэтому, объединившись, разработчики решили создать действительно комфортабельные дома.

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Модульные дома NUA: доступно и комфортно

Как объясняет Юрий Кайгородцев, модульные дома NUA (new ambience of living) – это не просто альтернатива помещениям, которые предлагают сейчас в целом, это – жилье самого высокого дизайнерского качества и отделка по самой низкой цене на рынке.

Как будет выглядеть поселение / Фото Pragmatika

Авторы идеи создали несколько вариантов одно- и двухэтажных модулей из фальца и дерева. Каждый из них рассчитан на одну или несколько семей. Срок реализации ста таких сооружений составляет от 2,5 до 3 месяцев. После завершения работ там могут проживать до 400 человек.

Разработчики предлагают разные конфигурации модульных домов / Фото Pragmatika

Цена стандартного одноэтажного модуля составляет 12 960 долларов (без НДС). То есть "квадрат" в модуле площадью 24 квадратных метров будет стоить 540 долларов.

Что будет содержаться в домах

Разработчики предлагают один конструктор мебели, благодаря которому удастся создать разные сценарии интерьеров в зависимости от деятельности или предпочтений будущих жильцов.

Интерьер модульных домов / Фото Pragmatika

Каждый модульный дом будет иметь:

экологическую отделку тонированной фанерой;

сантехнику в санузле;

стиральную машину;

кухню с мойкой;

кондиционер;

горячую воду и отопление (двухконтурный котел).