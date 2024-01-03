Вы должны избавиться от этих вещей в январе, чтобы дом снова стал чистым

Январь – один из лучших месяцев для того, чтобы упорядочить в своем доме, особенно после праздников. Эксперты говорят, что есть три типа вещей, мешающих вам жить по-новому.

В общем, эксперты по уборке советуют убрать весь дом, но начинать говорят именно с этих вещей. Новый год – чистый дом и новые цели.

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Беспорядок в шкафу

Расчистка шкафа от беспорядка – это обязательное условие для того, чтобы начать жить по-новому. Все окружающее вас хаотичное негативно влияет на ваше состояние.

"Ваша спальня, пожалуй, самая важная комната в доме. Там вы спите и восстанавливаетесь. Держите это место в порядке и постоянно убирайте беспорядки, особенно после праздников в начале года", – советуют специалисты.

Старые планеры, распорядки и календари

Навести порядок нужно не только с одеждой, но и с кучкой ненужной бумаги, например, с прошлогодними планировщиками. Такое своеобразное прощание с тем, что вам удалось сделать или нет в 2023-м. Новый год – новые планы.

Тренер по повышению производительности Синди Салливан убеждает, что нужно обязательно избавиться от мусора в домашнем офисе: пересмотреть свои календари, распечатки, расписания дел и другое.

"Многие люди начинают новый год с новыми намерениями и новыми целями. Это идеальное время, чтобы освободить для них место. Откажитесь от того, что вам, скорее всего, больше не поможет", – отметила Синди.

Любой праздничный декор

В январе уже точно закончится праздничный период, так что нужно собрать весь праздничный декор и сложить его в ящик до следующего года. Если этого не сделать, то этот декор начнет сбивать с толку, мол, какое время сейчас и что вообще происходит?

"Возможно, в декабре вы не успели навести порядок в своем доме с праздничным декором, но в январе это точно нужно сделать", – убеждает профессиональный организатор домашнего порядка Рэйчел Кляйн.