Кухонный атитренд: какие столешницы дизайнеры считают устаревшими и советуют избегать в 2024 году

Во время ремонта кухни люди очень много думают о выборе кухонных шкафов, но совсем не уделяют внимание столешницам. Поэтому дизайнеры решили рассказать об их важности и дать советы по выбору столь важной детали в дизайне интерьера.

Столешницы, безусловно, стоят гораздо дальше в "списке важности", но визуально они занимают столько же места на вашей кухне. И они являются наиболее подходящими поверхностями в вашем доме, ведь на столешницах мы выполняем все процессы приготовления и оформления блюд. Вот почему дизайнеры всегда рекомендуют подумать о типе кухонной столешницы.

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Существует много материалов, из которых делают столешницы, и все они имеют плюсы и минусы. Так что эксперты решили рассказать не об этом, а об антитрендах. Узнайте, какие кухонные столешницы уже не актуальны, и каких поверхностей следует избегать в 2024 году.

Гранитные

Гранит представляет собой популярный материал для изготовления кухонных столешниц. Его большим преимуществом является то, что он крепок и относительно доступен среди других камней. Однако некоторые узоры и цвета на граните могут испортить внешний вид кухни.

Дизайнеры подразумевают те виды гранита, которые использовали в дизайне классических кухонь 1990-х годов и начале 2000-х. Они коричневые или бежевые с блестящим, насыщенным оттенком. Такие виды гранита не имеют места в современных кухнях.

"Хотя гранит часто является бюджетным вариантом, кварц был бы гораздо лучшим материалом в тех же ценовых пределах", – говорит дизайнер Меган Эванс.

С плитки

Плиточная столешница очень непрактична и к тому же выглядит устаревшим. Если ее сделают неправильно, то у вас будет кухня 80-х. Будет ли это в тренде в следующем году? Вы никогда не можете быть уверены.

"Также керамическая плитка может очень легко треснуть – от падения чашки, тяжелой сковороды или даже от просто неправильного ухода. Это усложняет процесс приготовления пищи", – говорят дизайнеры.

Плиточная кухонная столешница / Фото Mosaic Factory

Мраморные

Любовь к мраморным столешницам у многих очень сильна уже несколько лет. Они являются самым дорогим вариантом, но стоят ли вложений? Может, нет.

Мрамор становится антитрендом, как и керамическая плитка, потому что за ним очень трудно ухаживать. Людей это утомительно.

"Мрамор непрочный и легко стирается. Если вы любите, как выглядит мрамор, но хотите более практичный вариант, рекомендуем кварц. Он эстетичен и чрезвычайно прочен", – говорят дизайнеры.