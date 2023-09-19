Как выбрать "своего" риелтора: советы от экспертов, которые вам помогут
Выбор надежного риелтора или риелторской компании является важным шагом перед покупкой, продажей или арендой недвижимости. Опытные специалисты могут предложить достойные варианты жилья, помогут в коммуникации с собственниками и в заключении соглашения.
За границей мать "своего" риелтора является привычным делом, например, так же как юрист или врач. В Украине такая "традиция" только зарождается. Специалист OLX Недвижимость Оксана Остапчук решила рассказать о том, на что следует ориентироваться, чтобы удачно выбрать специалиста, передает 24 Канал.
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Как выбрать надежного риелтора
По результатам опроса OLX, украинцы обращаются за помощью к риелторам, чтобы они помогли разобраться с документацией и оформлением сделки. Также специалисты часто нужны для поиска вариантов жилья в случае снятия квартиры. Многие люди не готовы тратить на это время и к тому же боятся наткнуться на мошенников.
Чтобы правильно выбрать "своего" специалиста, следует учесть следующие критерии:
- Опыт. Убедитесь, что риелтор или агентство имеют достаточный опыт в сфере недвижимости. Также обращайте внимание на то, как качественно заполнена бизнес-страница специалистов. Это показатель того, что для риелторов важна их репутация.
- Сертификация. Убедитесь, что риелтор или агентство имеют необходимую сертификацию, являются ли членами АФНУ или других организаций. Это гарантирует, что они работают в соответствии с законодательством.
- Коммуникация и взаимодействие. Обратите внимание на способы связи, предлагаемые риэлтором или агентством. Важно, чтобы вам было удобно общаться со специалистами и чтобы вы получали ответы на все свои вопросы. Хорошим вариантом будет встреча с риелтором или агентством у них в офисе.
- Портфолио и объявления. Ознакомьтесь с портфолио риелтора или агентства, посмотрите их объявления и фото недвижимости. Это поможет понять, насколько профессионально они представляют свои объекты и качество предоставляемой информации.
- Репутация. Поищите в интернете отзывы клиентов, посмотрите рейтинги и комментарии. Так вы поймете, как честно и профессионально риелторы выполняют свои обязанности.