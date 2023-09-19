Як обрати "свого" рієлтора: поради від експетрів, які вам допоможуть

Вибір надійного рієлтора чи рієлторської компанії є важливим кроком перед купівлею, продажем або орендою нерухомості. Досвічені спеціалісти справді можуть запропонувати гідні варіанти житла, допоможуть в комунікації із власниками та в укладанні угоди.

За кордоном мати "свого" рієлтора є звичною справою, наприклад, так само як юриста чи лікаря. В Україні така "традиція" лише зароджується. Тож фахівчиня OLX Нерухомість Оксана Остапчук вирішила розповісти про те, на що слід орієнтуватись, щоб вдало вибрати спеціаліста, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Чим керуються українці, купуючи житло в сьогоднішніх реаліях

Як обрати надійного рієлтора

За результатами опитування OLX, українці звертаються за допомогою до рієлторів, щоб ті допомогли розібратися з документацією та оформленням угоди. Також спеціалісти часто потрібні для пошуку варіантів житла у випадку винаймання квартири. Багато людей не готові витрачати на це час і до того ж бояться натрапити на шахраїв.

Щоб правильно вибрати "свого" спеціаліста, слід врахувати такі критерії:

Досвід. Переконайтеся, що рієлтор або агенція мають достатній досвід у сфері нерухомості. Також звертайте увагу на те, наскільки якісно заповнена бізнес-сторінка фахівців. Це є показником того, що для рієлторів важлива їхня репутація.

Сертифікація. Перевіряйте, чи рієлтор або агентство мають необхідну сертифікацію, чи є членами АФНУ або інших організацій. Це гарантує, що вони працюють відповідно до законодавства.

Комунікація та взаємодія. Зверніть увагу на способи зв'язку, які пропонує рієлтор або агенція. Важливо, щоб вам було зручно комунікувати з фахівцями, і щоб ви отримували відповіді на всі свої питання. Хорошим варіантом буде зустріч з рієлтором або агенцією у них в офісі. Портфоліо та оголошення. Ознайомтеся з портфоліо рієлтора або агенції, перегляньте їхні оголошення та фото нерухомості. Це допоможе зрозуміти, наскільки професійно вони представляють свої об'єкти та якість інформації, яку надають. Репутація. Пошукайте в інтернеті відгуки клієнтів, перегляньте рейтинги та коментарі. Так ви зрозумієте, наскільки чесно та професійно рієлтори виконують свої обов'язки.

Важливо також, щоб агентство чи рієлтор працювали офіційно. Оскількив Україні ліцензії рієлторам не видають, вони оформлюють спеціальні КВЕДи (клас 68.3 – операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту).