Нет разницы, идет речь о замене пола, или о капитальном ремонте помещения, важно учесть основные ошибки, которых чаще всего допускаются владельцы, желая сэкономить или ускорить процесс.

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Ошибка 1. Отказаться от оригинального дощатого покрытия

Серый пол действительно уже несколько сезонов подряд остается одним из главных трендов дизайна. Но владельцам жилья с деревянным полом советуют оставить оригинальный цвет покрытия и ни в коем случае не сдирать доски.

Дизайнеры отмечают, что дерево – это экологически чистое и дорогостоящее покрытие, имеющее идеальный внешний вид в любом интерьере. К тому же оно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.



Скандинавская гостиная с полом из темного дерева / Фото Future

Сейчас есть спрос на серые полы. Однако иногда я встречаю людей, которые разбирают исторические полы или используют комбинации красок, чтобы достичь серого цвета. В конце концов это выглядит неестественно,

– замечает дизайнер Анастасия Гаррисон.

Она отмечает, что при ремонте деревянный пол лучше зашлифовать и покрыть лаком. Однако если вы настроены поэкспериментировать с серым цветом, лучше выбирать готовый ламинат, чтобы не повредить ценное покрытие в доме.

Ошибка 2. Выбирать покрытие без учета функции помещения

По словам Анастасии Гаррисон, многие клиенты укладывают деликатные покрытия в местах с высокой проходимостью. В результате материал теряет цвет и быстро изнашивается. Поэтому прежде всего следует оценить функцию помещения.



Используйте износостойкую плитку в прихожей / Фото Alexander James

Ошибка 3. Считать, что цвет неважен

Цвет пола часто указывает на его предназначение, отмечает дизайнер интерьеров Аарон Лебовски.

Полы в спальне с монохромным интерьером / Фото Simon Bevan, Claudia Bryant

Дизайнер советует продумать, сколько людей будет иметь доступ в ту или иную зону вашего дома и в какой обуви они туда будут заходить. По его мнению, более темные варианты с узорами уместны в прихожей и кухне, ведь они способны замаскировать грязь. Светлое покрытие подойдет для спальни, а в гостиной оно может стать причиной частых уборок.

Ошибка 4. Игнорировать другие особенности жилья

Пол должен не только дополнять комнату, но и связывать пространство. Поэтому важно не забывать, как он будет совмещаться с общей стилистикой дома.

Современный пол в прихожей / Фото Future

Ошибка 5. Не учитывать планы на следующие сезоны



Холл с полом, который учитывает интерьер / Фото Polly Wreford, Sally Denning

При выборе полов большинство людей опираются на нынешний ремонт в доме, однако стоит учесть, что через несколько лет цвет стен или мебели изменится, а покрытие будет выбиваться из общей композиции. Поэтому лучше всего выбирать универсальные решения, что будут актуальны и в будущих сезонах.