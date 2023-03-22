Как выглядит особняк, в котором хотят поселиться Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Звездная пара в очередной раз отменила сделку на покупку элитного семейного гнездышка и размышляет над приобретением нового дома.

Под прицелом звезд особняк миллиардера, который расположен в Лос-Анджелесе и стоит 64 миллиона долларов. Как он выглядит и какой дизайн имеет внутри, делимся дальше.

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Как выглядит дом Лопес и Аффлека

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек долгое время держат интригу в сети относительно своего будущего жилья. Молодожены уже успели отменить несколько сделок за последнее время, потеряв сотни тысяч на оплате инспекций.

В феврале пара отказалась от покупки элитного дома за 34,5 миллиона долларов, а год назад в марте упразднила соглашение о покупке дома в Бель-Эйр за 50 миллионов долларов.

Недавно супруг заметили рядом с одним из самых роскошных домов Лос-Анджелеса. Пара претендует на недвижимость стоимостью 64 миллиона долларов и площадью более 4800 квадратных метров. На территории расположилось главное сооружение с 6 спальнями и 10 ванными, гостевой дом площадью 900 квадратных метров, который включает 2 спальни и 4 ванные комнаты.

Кроме того, на территории отеля есть бассейн, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Похоже, партнеры наконец нашли недвижимость, которая обоим нравится и может стать потенциальным семейным гнездышком.

Как выглядит дом внутри

Личная библиотека / Фото New York Post



Изысканная кухня с роскошным дизайном / Фото New York Post



Коридор элитного дома / Фото New York Post



Так выглядит столовая / Фото New York Post

Домашний кинотеатр / Фото New York Post



Одна из 6 элитных спален в главном доме / Фото New York Post



Просторная ванная комната / Фото New York Post