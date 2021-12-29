Экспертша добавляет, что возврат вложенных средств не заставит себя ждать — через 1,5 – 2 года вы сможете получить квартиру на продажу с подросшей стоимостью. А это 25 – 35% в среднем в сегменте комфорт+ и от 35% в бизнес-классе.
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Преимущества коммерческой недвижимости в составе ЖК
Многофункциональные ЖК без качественной инфраструктуры невозможны, а доступ к лояльной аудитории по месту малого и среднего бизнеса очень ценится. Вы сможете либо сдавать в аренду помещение, либо продать,
– отмечает Берещак.
Эксперт добавляет, что арендная стратегия, нацеленная на коммерческую недвижимость даже работает лучше, чем в случае с жилыми помещениями.
За последний год ставки аренды на помещение стрит-ритейла в составе ЖК в среднем по рынку выросли на 7 – 10% в зависимости от объекта и характеристик помещения. Самые дорогие – небольшие лоты от 60 до 100 квадратных метров, которые не простаивают без арендаторов. При правильной стратегии инвестирования годовая доходность составит около 10 – 12% в долларах.
Берещак отмечает, что не обязательно инвестировать в помещение со сложной инженерией для общественного питания. Аптеки, кабинеты частной практики врачей, продуктовые лавки и сервисные объекты не менее востребованы.
Изучение потенциала лотов
Выгодно ли инвестировать в коммерческую недвижимость в составе ЖК / Фото Unsplash
Если в районе уже 10 потенциальных кабинетов стоматологов и 4 из них заняты, лучше переключить внимание на форматы для общественного питания.
Форматы коворкингов, лайфоркинга, антикафе с учетом тренда на отдаленную работу – то, что востребовано жителями новых кварталов. Попробуйте присмотреться к помещениям свободного целевого назначения и возможности реализовать такую функцию в ЖК.