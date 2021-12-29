Инвестиции в жилые метры считаются выгодными, если правильно выбрать объект. Так считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Экспертша добавляет, что возврат вложенных средств не заставит себя ждать — через 1,5 – 2 года вы сможете получить квартиру на продажу с подросшей стоимостью. А это 25 – 35% в среднем в сегменте комфорт+ и от 35% в бизнес-классе.

К теме На что обратить внимание, выбирая помещение под магазин: советы девелопера

Преимущества коммерческой недвижимости в составе ЖК

Многофункциональные ЖК без качественной инфраструктуры невозможны, а доступ к лояльной аудитории по месту малого и среднего бизнеса очень ценится. Вы сможете либо сдавать в аренду помещение, либо продать,

– отмечает Берещак.

Эксперт добавляет, что арендная стратегия, нацеленная на коммерческую недвижимость даже работает лучше, чем в случае с жилыми помещениями.

За последний год ставки аренды на помещение стрит-ритейла в составе ЖК в среднем по рынку выросли на 7 – 10% в зависимости от объекта и характеристик помещения. Самые дорогие – небольшие лоты от 60 до 100 квадратных метров, которые не простаивают без арендаторов. При правильной стратегии инвестирования годовая доходность составит около 10 – 12% в долларах.

Берещак отмечает, что не обязательно инвестировать в помещение со сложной инженерией для общественного питания. Аптеки, кабинеты частной практики врачей, продуктовые лавки и сервисные объекты не менее востребованы.

Изучение потенциала лотов



Выгодно ли инвестировать в коммерческую недвижимость в составе ЖК / Фото Unsplash

Если в районе уже 10 потенциальных кабинетов стоматологов и 4 из них заняты, лучше переключить внимание на форматы для общественного питания.

на качество инженерии, планировочное решение, проходимость места, витринную группу.

Форматы коворкингов, лайфоркинга, антикафе с учетом тренда на отдаленную работу – то, что востребовано жителями новых кварталов. Попробуйте присмотреться к помещениям свободного целевого назначения и возможности реализовать такую ​​функцию в ЖК.