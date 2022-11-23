20% покупателей квартир не могут рассчитываться с застройщиками: как это повлияет на сдачу новостроек

За время полномасштабной войны каждый пятый покупатель квартиры в новостройках перестал платить рассрочку. Как отреагировал рынок на неплатежеспособность инвесторов и чем это чревато – дальше.

После строительного бума 2014 – 2019 годов и активных инвестиций в квадратные метры в коронавирусную эпоху, 2022 год принес на рынок недвижимости панику и неопределенность. В первые месяцы полномасштабной войны спрос на квартиры в новостройках обвалился на 90%.

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Девелоперы лишились не только частных инвестиций. Часть украинцев перестала выплачивать взносы по рассрочке, а застройщики поставили строительные работы на паузу.

Площадки начали оживать только в конце весны. Тогда же часть инвесторов начала выплачивать денежные средства. У других возникли финансовые трудности, ведь кредитные договоры с застройщиками обычно привязаны к курсу иностранной валюты. На фоне 25-процентного снижения официального курса гривны и роста безработицы доля инвесторов, которые не могут платить долги, существенно выросла.

Рассрочка на квартиру: сколько покупателей не выплачивают взносы

После введения военного положения компании-застройщики приостановили требование по обязательным платежам по рассрочкам на покупку недвижимости. Вынужденные кредитные каникулы продолжались 2 – 3 месяца.

В мае-июне платили по рассрочкам не более половины инвесторов. Количество неплатежеспособных инвесторов постепенно снижалось и в среднем стабилизировалось на уровне 15 – 25% в зависимости от компании-застройщика. В единичных девелоперов регулярные оплаты не поступают от подписантов 5% договоров. При этом часть инвесторов вносит ежемесячные платежи не в полном объеме.

Как застройщики работают с должниками

В 2022 году девелоперские компании не штрафуют покупателей, а вопрос возобновления выплат поднимается в форме диалога. При этом каждый случай рассматривается индивидуально, ведь большинство украинцев действительно столкнулись с финансовыми трудностями.

Некоторые компании предлагают особые условия и скидки при досрочной выплате долга. Тем более инвесторы заинтересованы как можно скорее внести средства за квартиру, ведь застройщик может в любой момент повысить стоимость квадратного метра, что распространяется и на договоры рассрочки.

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Как кризис неплатежей влияет на девелоперов

Сегодня представители строительных компаний утверждают, что неплатежеспособность каждого пятого инвестора не станет фактором потенциальных банкротств застройщиков. В то же время компании признают, что рассчитывают на средства инвесторов, потому что они заложены в экономическо-финансовую смету строительства.

К тому же, после победы Украины в войне и отмены военного положения покупатели должны будут возобновить платежи, иначе рискуют потерять жилье.