Программа доступного кредитования стала реакцией Владимира Зеленского на массовое уничтожение и разрушение жилья. Чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине государство поможет приобрести квартиру в кредит с минимальными процентами.
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Что известно о новой ипотечной программе
"єОселя" – это государственная льготная ипотека со ставкой 3%. Воспользоваться ею могут:
- военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей,
- медики,
- педагоги, научные работники, работающие в государственном и коммунальном секторах.
Заемщики должны быть платежеспособными в возрасте от 18 – 70 лет и не иметь в собственности недвижимость, площадь которой превышает 52,5 квадратных метра. Также не допускаются участники других льготных программ.
Планируется, что в 2023 году программа станет доступной для всех украинцев, отвечающих основным требованиям.
Важно, что теперь воспользоваться услугой можно в несколько кликов, а данные для заявки подтянутся из реестров.
Нашей задачей было разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по нескольку раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это – более 300 полей заявлений,
– рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как получить жилье
- Подать заявку через Дію.
- Получить предложения от банков, выбрать одно из них.
- Пройти проверку данных и документов в выбранном банке.
- Выбрать жилье, которое планируете приобрести самостоятельно, выбираете недвижимость, которую хотите приобрести предоставляете в банк необходимые для получения кредита документы.
- Заключить договоры с банком и договор купли-продажи недвижимость оформляется в вашу собственность кредитные средства, перечисляемые банком на счет продавца недвижимости.
- Аннуитет. Это график погашения задолженности одинаковыми суммами ежемесячно. При таком способе платежа заемщик в первую очередь погашает проценты по кредиту, а уже потом выплачивает тело кредита.
- Классический. В классической схеме погашения сумма ежемесячного платежа постепенно уменьшается. Платеж в месяц состоит из платежа тела кредита, не изменяющегося в течение всего времени, и ежегодно уменьшающихся процентов на остаток задолженности.
Пример расчета / Фото eoselia