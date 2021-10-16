За последние 5 лет цены на недвижимость в Великобритании выросли на 20%
Источник:Mansion Global
Резкий скачок цен связывают с пандемией Covid-19. Об этом говорится в новом отчете британской компании по недвижимости Zoopla
Согласно отчету Zoopla, за последние 5 лет рыночная стоимость домов в Великобритании выросла на 20% до 9,2 триллиона фунтов стерлингов (12,59 триллиона долларов). При этом, как показывают данные, увеличение на 550 миллиардов фунтов стерлингов произошло за последние 12 месяцев.
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В отчете говорится, что на рост спроса повлияла пандемия Covid-19, низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и налоговые каникулы для гербового сбора, что дало покупателям возможность сэкономить 500 тысяч фунтов стерлингов.
Также портал отмечает, что около 11,9 миллиона владельцев недвижимости увеличили стоимость своего жилья в среднем на 49 тысяч фунтов за последние 5 лет. А в некоторых регионах этот рост был еще больше.
Например, в юго-восточном регионе Англии общая стоимость домов с 2016 года выросла на 294 млрд фунтов стерлингов. Это наибольший рост среди всех регионов Великобритании, включая Лондон, где стоимость за аналогичный период выросла на 214 миллиардов фунтов стерлингов.
Рекордным является и общая стоимость домов в элитарных районах Вестминстере, Кенсингтоне и Челси. Цена недвижимости здесь составляет 306 миллиарда фунтов стерлингов, что значительно выше, чем стоимость домов в Северо-Западном регионе Англии, где средняя стоимость жилья 197 миллиардов фунтов стерлингов. В Уэльсе, между тем стоимость составляет 308 миллиардов фунтов стерлингов.
Среди других областей, в которых наблюдается стремительное подорожание:
- Монмутшир в Уэльсе, где с 2016 года 88% домов поднялись в цене на 49 тысяч фунтов стерлингов;
- Гастингс – более чем на половину возросла стоимость 83% домов;
- Траффорд (часть Манчестера) – более чем на половину возросла стоимость 82% домов.