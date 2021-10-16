Згідно зі звітом Zoopla, за останні 5 років ринкова вартість будинків у Великобританії зросла на 20% до 9,2 трильйона фунтів стерлінгів (12,59 трильйона доларів). При цьому, як показують дані, збільшення на 550 мільярдів фунтів стерлінгів відбулося за останні 12 місяців.

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У звіті говориться, що на зростання попиту вплинула пандемія Covid-19, низькі процентні ставки по іпотечних кредитах та податкові канікули для гербового збору, що дало покупцям можливість заощадити 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Також портал зазначає, що близько 11,9 мільйона власників нерухомості збільшили вартість свого житла в середньому на 49 тисяч фунтів за останні 5 років. А в деяких регіонах це зростання було ще більшим.

Наприклад, в південно-східному регіоні Англії загальна вартість будинків з 2016 року зросла на 294 мільярди фунтів стерлінгів. Це найбільше зростання серед всіх регіонів Великобританії, включаючи Лондон, де вартість за аналогічний період виросла на 214 мільярдів фунтів стерлінгів.

В яких регіонах і на скільки зросли ціни / Фото zoopla

Рекордною є й загальна вартість будинків у елітарних районах Вестмінстері, Кенсінгтоні і Челсі. Ціна нерухомості тут становить 306 мільярдів фунтів стерлінгів, що значно вище, ніж вартість будинків у Північно-Західному регіоні Англії, де середня вартість житла 197 мільярдів фунтів стерлінгів. В Уельсі, тим часом вартість становить 308 мільярдів фунтів стерлінгів.

Серед інших областей, в яких спостерігається стрімке подорожчання: