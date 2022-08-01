Тем более что в вопросе покупки жилой или коммерческой недвижимости иностранцы имеют равные права с гражданами Германии. К тому же приобрести ее можно как на частное, так и юридическое лицо.

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Условия покупки жилья в Германии

Расчеты между продавцом и покупателем в Германии проходят по безналичному расчету в евро. Оплачивать можно как с германского, так и с другого иностранного счета. Также понадобится почтовый адрес в Германии, чаще всего для этого используют риелтора, участвующего в процедуре покупки.

Прежде чем отдавать деньги, эксперты рекомендуют проверить данные поземельной книги (Grundbuch), где зафиксированы все владельцы и история недвижимости. Также в Германии есть жилищный устав, протоколы собрания собственников, экономический план и расчет коммунальных услуг, с которыми тоже рекомендуют ознакомиться. Для этого покупатель и нотариус должны владеть немецким языком.

Если все документы в норме – продавец и клиент встречаются у нотариуса, где подписывают контракт. Он вступает в силу после его законного удостоверения обеими сторонами.

В то же время, приобретение недвижимости в Германии не предусматривает получения вида на жительство, для этого должны быть другие основания, среди которых проживание в стране от 5 лет, трудоустройством или ведение бизнеса.

Сколько стоит недвижимость в Германии

Средняя цена недвижимости в Германии варьируется от 2 500 – 4 000 евро за квадратный метр. Самое дорогое жилье стоит в Мюнхене.

Средняя цена продажи домов в крупнейших городах Германии в первом квартале 2022 года колебалась от 5 413 евро за квадратный метр в Берлине (до 8 тысяч евро в новых домах), до 10 349 евро за "квадрат" в Мюнхене.

Стать владельцем отдельного дома в Гамбурге стоит 5 688 евро за квадратный метр, во Франкфурте – 6 005 евро, Штутгарте – 6 949 евро за "квадрат".

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Согласно данным портала ImmoScout24, самое дешевое жилье в Германии можно приобрести в:

Дортмунди – 2 482 евро;

– 2 482 евро; Эссене – 2 551 евро.

– 2 551 евро. Лейпциг – 2 699 евро.

Несколько дороже стоит жилье в:

Берлине – 4 199 евро;

– 4 199 евро; Кельне – 4 362 евро;

– 4 362 евро; Дюссельдорфе – 4730 евро;

– 4730 евро; Гамбурге – 5237 евро;

– 5237 евро; Франкфурте – 5382 евро;

– 5382 евро; Штутгарте – 5477 евро;

Самая дорогая недвижимость в Мюнхене – 9057 евро за квадратный метр.

Стоимость домов

Цены на частные дома неоднородны. Так, 3-этажный таунхаус на 7 комнат площадью 192 квадратных метра недалеко от Берлинского зоопарка стоит 1,5 миллиона евро.

В других регионах Германии схожие по условиям дома можно приобрести в среднем за 149 тысяч евро. В городе Кроме, например, за 169 тысяч евро можно приобрести 7-комнатный дом 1870 года.

Впрочем, стать владельцем дома в Германии можно и за 50 тысяч евро. Столько стоит 3‑комнатная дача вблизи городка Гаузенна.