За строительство "нахалстроев" планируют ввести уголовную ответственность
Источник:"Минфин"
Один из ключевых законопроектов реформы градостроительства вводит усиленную ответственность генподрядчику, архитектору и инженеру проекта.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
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Уголовная ответственность за надстройку
За надстройку еще нескольких этажей, которые не были задекларированы перед началом строительных работ, застройщики и другие участники рынка могут понести уголовную ответственность.
В базе реформы градостроительства и контроля лежат две базовые вещи. Это, в известном смысле, – либерализация прав девелоперов. Она позволит стимулировать строительство и развитие цивилизованного бизнеса,
– подчеркнул министр Алексей Чернышев.
Он добавил, что власти планируют прибегнуть к радикальным методам борьбы с недобросовестными строителями.
На другой чаше весов – криминализация и ужесточение административной ответственности за нарушение. Нет другой исторической памяти, если не будет наказание. Поэтому мы будем занимать очень жесткую позицию.Изучаете тонкости рынка недвижимости Украины? Разобраться с нюансами помогут эксперты из Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Оставьте свой вопрос и девелопер ответит на него обратным сообщением!
В сентябре 2021 года была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАИ) и создан новый орган – Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ). Так что министр надеется на качественные изменения.
У нас есть три предохранителя или страховки – это новые люди, разделяющие цивилизованные принципы работы, новая структура, построенная на цифровой системе, которая делает невозможным проявление коррупции, а также постоянная работа с антикоррупционными органами,
– подчеркнул глава Минрегиона.
№5877, предусматривающий усиление административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства в строительной отрасли.