Село-призрак с пустыми домами: как выглядит заброшенное поселение, где почти никто не живет

Деревня Кейвилл в Канаде когда-то была замечательным поселением, где кипела жизнь. Сейчас это деревня-призрак с заброшенными домами, где осталось до 10 человек.

В Кейвилле побывал канадский блогер и исследователь, по имени Дэйв. Мужчина показал пустые дома, церковь и старый супермаркет.

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Когда-то это было оживленное поселение

Существует мнение, что село Кейвилл забросили в прошлом веке, когда люди начали переезжать в большие города. Дейв рассказал о том, как в поселении закрыли школы и исчезла железная дорога. Интересно, что в 1970-х в общине проживало более 100 человек.

Старый дом, в котором давно никто не живет / Скриншот видео

Кейвилл известен как один из многих "городов-призраков" в провинции Саскачеван, потому что все здания, школа и большинство усадеб пустуют и там больше никто не живет. Как и другие деревни Саскачевана, Кейвилл сильно сократился. Фермерская экономика пошла на спад. Без денег население сократилось, школы закрылись, элеватор перестал работать, а железную дорогу убрали,

– поделился историей Дейв.

Когда блогер гулял бывшим селом, то в первую очередь обратил внимание на забытую церковь, которая, к сожалению, была заперта.

Прогулка Кейвиллем: смотрите видео

Затем он увидел старую школу, общественный центр, кооперативный магазин и пустые дома. Дейв также показал заброшенную зерновую фабрику, где до сих пор работают элеваторы.