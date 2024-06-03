У Кейвіллі побував канадський блогер і дослідник, на ім'я Дейв. Чоловік показав порожні будинки, церкву та старий супермаркет.

Зверніть увагу Купівля нерухомості на виплат: що це за спосіб придбання квартири та які його переваги

Колись це було жваве поселення

Існує думка, що село Кейвілл занедбали в минулому столітті, коли люди почали переїжджати у великі міста. Дейв розповів про те, як у поселенні закрили школи й зникла залізниця. Цікаво, що в 1970-х у громаді проживало понад 100 осіб.

Старий будинок, у якому давно ніхто не живе / Скриншот відео

Кейвілл відомий як одне з багатьох "міст-привидів" у провінції Саскачеван, тому що всі будівлі, школа і більшість садиб пустують і там більше ніхто не живе. Як і інші села Саскачевану, Кейвілл сильно скоротився. Фермерська економіка пішла на спад. Без грошей населення скоротилося, школи закрилися, елеватор перестав працювати, а залізницю прибрали,

– поділився історією Дейв.

Коли блогер гуляв колишнім селом, то найперше звернув увагу на забуту церкву, яка, на жаль, була замкнена.

Прогулянка Кейвіллем: дивіться відео

Потім він побачив стару школу, громадський центр, кооперативний магазин і порожні будинки. Дейв також показав занедбану зернову фабрику, де досі працюють елеватори.