Жуткая усадьба 15 века: скрывающая огромный особняк, где никто не живет уже 17 лет

Этот дом в Уилтшире, Англия, выглядит так, словно его покинули кучу лет назад. И частично это так, ведь последний владелец умер около 17 лет назад, и с тех пор усадьбу оставили приходить в упадок.

Здание под названием Roches Old Court Manor является историческим памятником. Вероятно, усадьбу построили вместо находившегося на том же месте средневекового зала. Название Roche произошло от фамилии арендаторов земли в 14 веке.

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После смерти владельца все осталось нетронутым

На фото видно много исторических фотографий, одежда, которая все еще висит в гардеробе, старая школьная рабочая тетрадь и даже большая старинная коляска. Однако это все не сразу бросается в глаза. Первое, что все замечают – это куча хлама, содранный пол, черные от плесени и паутины стены. Быть внутри довольно жутко.

Интересно, что имущество было продано на аукционе в 2022 году по ошеломляющим 1,5 миллиона фунтов стерлингов анонимному покупателю. Однако дом до сих пор неприкосновен, так что его вряд ли кто-то будет реконструировать.

Жуткая усадьба, которую покинули 17 лет назад / Фото Bearded Reality

Все фото сделал 34-летний исследователь городов Дэниел Симс, известный в интернете как "Бородатая реальность".

"В этом месте было немало интересных вещей. Во-первых, я заметил, что вокруг имущества расположено немало семейных гербов; эти здания, включая старый зал, имеют исторические связи с семьей Ворсли. Я также увидел потрясающее пианино Challen, а также в этом сарае был слегка заколоченный досками колодец, который мне показался очень интересным в собственности. Наверху я нашел несколько очень старых фотографий и произведений искусства, которые было интересно увидеть, а также в другой комнате много рисунков разных королей и королей с возрастов", – рассказал Дэниел.