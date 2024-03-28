Раньше его поглощал беспорядок: как заброшенный дом превратили в уютное гнездышко

Жуткий заброшенный дом, который когда-то был очагом мусора и вредителей, превратили в уютное гнездышко. Теперь он готов встречать новых владельцев.

Местные жители очень рады, потому что этот дом они называли кошмаром города. Речь идет о заброшенном в шотландском Глазго, которого никто не касался почти 10 лет.

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"До" и "после" поражает

Все началось с того, что группа застройщиков увидела заброшенное жилье в одной из местных газет и решилась его отремонтировать. Это было около 2 лет назад. Соседи в то время очень волновались, что заброшенное имущество повлияет на стоимость их домов при продаже. Когда они узнали, что дом отремонтируют, то очень обрадовались.

Когда застройщики впервые увидели жилье внутри, то были шокированы. Они понимали, что снаружи дом заброшен, но не могли представить, что он еще и такой захламленный внутри. Несмотря на осознание, что это будет один из самых сложных их проектов, они взялись за него.

Гостиная до и после ремонта / Фото Glasgow Live, Rightmove

Друзья-застройщики полностью изменили план этажа. На первом уровне вместо спальни они обустроили кухню и столовую открытой планировки, и там же сделали выход в большой сад.

Гостиную, которую больше всего "поглощал хлам", они расчистили и полностью отремонтировали. "До" и "после" поразило всех.

Новая кухня / Фото Rightmove

На капитальный ремонт понадобилось около восьми месяцев. Сейчас дом продают за неопределенную сумму. Владельцы отметили, что ожидают предложения от потенциальных покупателей в более 245 тысяч фунтов. Известно, что в доме, кроме гостиной и кухни, есть три спальни и большая ванная комната.