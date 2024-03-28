Місцеві жителі дуже раді, бо цей будинок вони називали кошмаром міста. Мовиться про занедбане у шотландському Глазго, якого ніхто не торкався майже 10 років.

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"До" та "після" вражає

Усе почалося з того, що група забудовників побачила занедбане житло в одній із місцевих газет і наважилася його відремонтувати. Це було близько 2 років тому. Сусіди на той час дуже хвилювалися, що занедбане майно вплине на вартість їхніх будинків під час продажу. Коли вони дізналися, що будинок відремонтують, то дуже зраділи.

Коли забудовники вперше побачили житло всередині, то були шоковані. Вони розуміли, що зовні будинок занедбаний, але не могли уявити, що він ще й такий захаращений усередині. Попри усвідомлення, що це буде один із найскладніших їхніх проєктів, вони взялися за нього.

Вітальня до та після ремонту / Фото Glasgow Live, Rightmove

Друзі-забудовники повністю змінили план поверху. На першому рівні замість спальні вони облаштували кухню та їдальню відкритого планування, і там же зробили вихід до великого саду.

Вітальню, яку найбільше "поглинав мотлох", вони розчистили та повністю відремонтували. "До" і "після" вразило всіх.

Нова кухня / Фото Rightmove

На капітальний ремонт знадобилося близько восьми місяців. Зараз будинок продають за невизначену суму. Власники зазначили, що очікують пропозиції від потенційних покупців у понад 245 тисяч фунтів. Відомо, що в будинку, окрім вітальні та кухні, є три спальні та велика ванна кімната.