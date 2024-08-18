Это колоссальный проект, стоимость которого составляет 22 миллиарда долларов. Особенностью города станет оригинальная инфраструктура аэропорта, которую планируют интегрировать в новое поселение.

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Новый город вместо аэропорта

Частью города станут 11 ангаров для самолетов, а также взлетно-посадочная полоса. Последняя станет пешеходной набережной с модными магазинами, кафе, внутренними двориками, школами и даже библиотекой.

Трудно сделать так, чтобы все выглядело аутентичным, поэтому мы действительно решили опереться на аэрокосмическое наследие,

– говорит генеральный директор компании-застройщика Дерек Горинг.

По плану, должно появиться более 2,6 миллиона квадратных метров жилой площади и 650 тысяч квадратов коммерческой недвижимости.



Город на 55 тысяч жителей / Фото Northcrest Development

Будущий город охватит семь отдельных районов и будет расширяться в течение следующих 30 лет. Это сделает его одним из крупнейших проектов в сфере недвижимости в истории Канады.



Аэропорт Downsview, который открылся в 1929 году, имеет богатую историю. Во время Второй мировой войны его использовали как военно-воздушную базу, позже – как испытательную площадку для авиакомпании.

В 2018 году аэродром продали за колоссальные 635 миллионов долларов. Сначала застройщик рассматривал возможность снести хотел снести все, но пришел к выводу, что сохранение истории может стать ключом к успеху.