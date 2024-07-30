Туда лучше не заходить: какой дом продают в Британии за 1 фунт

В британском городке Ньюкасл-на-Тайне продают жилье за 1 фунт, что равняется около 50 гривнам. Это стартовая стоимость дома, который планируют отдать на аукционе.

Недвижимость в Британии по такой цене продают не просто так. Конечно, здесь есть подвох. Будущим владельцам придется изрядно поработать, прежде чем помещение станет пригодным для проживания.

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Какой интерьер в доме за 1 фунт

Агент по недвижимости Паттисон показал дом на своей тикток-странице. Живая изгородь при входе так заросла, что жилье едва видно с улицы. Фасад дома в очень запущенном состоянии: стены покрыты трещинами, а деревянные оконные рамы почти полностью прогнили.

Комнаты поразили еще больше – они завалены картонными коробками и пенопластом. Создается впечатление, будто кто-то очень быстро паковал свои вещи перед отъездом. Также кажется, будто жилье ограбили, потому что мебель, бытовая техника и другие вещи предыдущих жителей в ужасном состоянии.

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В кухне стоит плита, старый телевизор и обустроенное рабочее место с принтером, а гостиная завалена поломанной мебелью и мусором. Также можно увидеть старый компьютер с большим монитором 1990-х годов.

Виртуальную экскурсию риелтор завершает в подсобном помещении (со сломанными шкафами и горой всякого хлама).

Местные эксперты говорят, что стартовая цена подобных объектов на рынке низкая. И на аукционе их, вероятнее всего, продадут значительно дороже.