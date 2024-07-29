Пара говорит, что имеет одну проблему – водители доставки годами не могут найти их адрес. Дом такой крошечный, что его даже не замечают некоторые местные жители.

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Супруги любят свой "самый узкий" дом

Пара говорит, что на самом деле люди преувеличивают. Жить в доме шириной три метра не так уж и сложно. Хоть он и маленький, но очень высокий.

Это на самом деле не так плохо, как люди думают. Например, мы могли бы поставить большую елку в гостиной, если бы нам это было нужно,

– поделилась Эмили.

На крыше жилья размещена солнечная батарея, производящая экологически чистую энергию, а рядом – подъездная дорожка, где можно поставить две машины. По мнению супругов, это значительные преимущества, которые заслуживают внимания.

Дом трудно заметить с улицы / Фото Daily Mail

Эмили говорит, что их семья имеет только одну претензию к жилью. Говорится о ванной комнате, которая шириной всего 1,5 метра. Хотя и тот факт, что дом не обозначен на многих картах и не имеет собственного номера, тоже недостаток. Это не только затрудняет доставку посылок, а также сбивает с толку гостей.

Несмотря на эти нюансы, Эмили и Тайлер любят свой дом. Супругам, которые работают дистанционно, полностью хватает места для двоих.