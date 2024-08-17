Девушка нашла заброшенный дом в лесу, который оказался не просто жильем

Местная шотландская исследовательница Хлоя Урбекс нашла заброшенный дом в лесу. Когда она пробралась внутрь, то поняла, что это не жилье.

Девушка нашла заброшенное здание, когда изучала карту местности во время уикенда. Дом стоял заброшенным много лет из-за своего уединенного расположения в лесу.

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Что это за таинственный дом

По словам девушки, заброшенный дом оказался старым моргом. Об этом она рассказала в видео на тикток-странице.

Мы не могли не посетить это место, поэтому пробрались внутрь через окно. В самом морге было очень спокойно. Лучшее, что мы нашли внутри, – это часовня,

– поделилась исследовательница.

Хлоя показала своим зрителям небольшое здание, похожее на бунгало. Внутри были шкафы-холодильники, которые натолкнули ее на вывод, что это бывший морг.

Дом оказался старым моргом: смотрите видео

Кроме того, она заметила гробы, которые уже начали гнить. Также девушка показала часовню, алтарь, Библию, крест и кубок, в котором держали святую воду.

Интересно, что Хлоя уже не раз открывает интересные исторические места. Однажды она даже наткнулась на заброшенный открытый бассейн в Англии, который "восстановила" природа.