Стоил 1 доллар: на месте заброшенного стадиона построили роскошный ЖК

Два бизнесмена выкупили заброшенный стадион Stadium Lofts в Индианаполисе всего за 1 доллар. На этом участке они построили жилой комплекс, вмещающий 138 отдельных апартаментов.

Стадион уже давно не использовали по назначению. С 1931 по 1996 год он был домом для индейцев, а затем использовался как грунтовой трек и место для хранения авто.

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Купили за доллар и потратили 14 миллионов

В 2011 году председатель правления Indiana Landmarks – организации, занимающейся сохранением исторических памятников штата, решил спасать стадион. Он дал запрос местным бизнесменам, чтобы те предложили идеи нового использования.

Историческое здание на стадионе хотели превратить в жилой комплекс или просто реконструировать его для использования по первоначальному назначению. Вторую идею реализовать не могли, потому что это требовало значительного финансирования. А первая была менее дорогостоящей и интересной.

Примерно через девять месяцев руководители города обратились ко мне и сказали: "Если вы не реализуете эту идею с превращением стадиона в жилье, его просто снесут". Поэтому мы собрали команду, чтобы решить, удастся ли воплотить этот замысел в жизнь,

– рассказал местный бизнесмен Джон Уотсон.

Владельцы роскошного ЖК / Фото CNBC Make It

В 2011 году он вместе со своими сыновьями и партнером выкупили стадион всего за 1 доллар. Строительство самого ЖК обошлось им в около 14 миллионов долларов. Работы продолжались один год.

Квартиры с открытыми балконами / Фото CNBC Make It

Владельцы решили сохранить несколько оригинальных деталей, в частности табло, старые кассы и ложу прессы, чтобы сохранить историю.



Спальня в одной из квартир / Фото CNBC Make It

Известно, что на время открытия ЖК все квартиры сдавали в аренду. Цены колебались от 1,067 до 1,470 долларов.