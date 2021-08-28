Зачем нужны молдинги в интерьере: особенности модного оформления

Молдинги – декоративный элемент, который используется в интерьере квартир и домов. Прием полюбился многим и встречается в разных стилях.

Как и у других решений, у молдингов есть свои особенности. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Полина Ильяшенко.

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Молдинг – это аккуратная декоративная деталь, выпуклая накладная планка, которой можно задекорировать не только стены, а и потолок, двери и арки,

– отметила Ильяшенко.

Особенности молдингов

Этот вид декора позволяет придать интерьеру ненавязчивую ноту классики, сделать его аккуратным и слегка строгим.

Молдинги позволяют сделать коррекцию пропорций помещения. Например, вертикальные прямоугольники зрительно приподнимут потолок.

Даже горизонтальное разделение может поднять потолки, если его выполнить по высоте дверного проема и нижнюю часть выделить одним цветом, а верхнюю часть в цвет потолка,

– уточнила дизайнер интерьера.

Молдинги позволяют зонировать пространство. Например, можно выделить одну стену.

Молдинги визуально изменят интерьер / Фото из инстаграма Полины Ильяшенко

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Молдинги производят из полиуретана, гипса, МДФ, дерева и других материалов.

Где использовать молдинги

Ильяшенко рассказала, что молдинги из гипса требуют навыков в монтаже, а варианты из полиуретана – самый бюджетный вариант. Им нужно качественное окрашивание. Молдинги из дерева – очень дорогие, поэтому используются редко.

Гостиная, столовая, детская, прихожая, спальня, да везде, где хотите. Рисунок, который можно выложить с помощью молдингов может быть не только классическим, а и совсем нестандартным,

– подчеркнула дизайнер интерьера.

Текст публикации Полины Ильяшенко:

Как задекорировать стены молдингами

На сегодняшний день этот декоративный элемент довольно часто используется в разных стилях интерьера, как в классическом, так и в современном. Молдинг – это аккуратная декоративная деталь, выпуклая накладная планка, которой можно задекорировать не только стены, а и потолок, двери и арки.

Этот вид декора позволяет придать интерьеру ненавязчивую ноту классики, сделать его аккуратным и слегка строгим. Вносят в интерьер определенную графику, однотонные стены выглядят совсем по-другому. Поможет визуально скорректировать пропорции помещения, если расположить вытянутые вертикальные прямоугольники, то можно зрительно приподнять потолок. Даже горизонтальное разделение может поднять потолки, если его выполнить по высоте дверного проема и нижнюю часть выделить одним цветом, а верхнюю часть в цвет потолка.

Молдинги можно использовать в качестве приема зонирования пространства, например, выделить одну стену.

Молдинги бывают из полиуретана, гипса, МДФ, дерева и других материалов. Вариант из гипса требует особых навыков в монтаже, но это достойный и качественный вид молдингов. Из полиуретана - дешевле других вариантов, эти молдинги нужно качественно окрашивать, чтобы они не выглядели дёшево. Вариант из дерева используют редко, ввиду дороговизны.

Где можно применить молдинги? Гостиная, столовая, детская, прихожая, спальня, да везде где хотите. Рисунок, который можно выложить с помощью молдингов может быть не только классическим, а и совсем нестандартным. Окрасить в цвет стен или в другой цвет. А может вообще выделить яркими цветами, использовать как акцентный, свежий декор. А также молдинги можно использовать со скрытой подсветкой, которая еще больше подчеркнет их графичность.