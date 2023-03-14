Пока рынок недвижимости застыл и ждет, как будут разворачиваться события на фронте. О ситуации в Киеве рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Ситуация на рынке недвижимости в Киеве

Виктория Берещак считает, что весна многое определит для рынка недвижимости в целом. Ситуация также будет зависеть от внутренней миграции после деоккупации и возвращения уехавших за границу украинцев.

"На первичке сейчас почти нулевой спрос и единичные сделки. Для понимания, хорошими продажами для киевских игроков сейчас – хотя бы 2 – 5 квартир в месяц против 90 – 120 в мирное время", – рассказывает эксперт.

Из более 90% застройщиков, которые сообщали о возобновлении строительства в 2022 году, приступили к работе только 50%. Нормальными темпами будет 5 – 10% готовности в месяц-полтора.

Таким показателем едва может порадовать 30% ЖК от общей совокупности. А темпы задержек обещанных сдач в эксплуатацию уже составляют от 1 до 1,5 лет. И, к сожалению, у многих компаний они сдвинутся еще больше,

– отмечает Берещак.

Цена за квадратные метры растет при любых условиях. Это происходит из-за инфляции, увеличения себестоимости строительства.