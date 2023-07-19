В одной спальне можно увидеть одежду, разбросанную по полу, и открытый комод с хламом, откуда виднеется банка с консервами. В другом – грязные стены и куча мусора у кровати.

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Грязь и беспорядок всюду, та кухня просто безупречна

Душевые кабины в двух ванных комнатах покрыты грязью. Сразу ясно, что их не мыли в течение длительного времени. В коридоре хлама тоже достаточно. На тумбе стоят ведра с краской, и, очевидно, раньше здесь делали ремонт. Когда это происходило – трудно понять.



Беспорядок в спальне / Фото Jam Press



Ремонт "на паузе" в коридоре / Фото Jam Press

Задний сад также заросший и заваленный старой мебелью. Однако кухня в доме очень аккуратна и чиста. Создается впечатление, будто вы попали в другой дом. Очевидно, ее недавно обновили.



Обновленная и чистая кухня / Фото Jam Press

В объявлении назвали следующие ключевые характеристики дома: свободное право собственности; удобное расположение; парковка вне улицы; сад; гараж; много потенциала для реконструкции, но при условии получения разрешения на планирование.