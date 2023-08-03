Ретро-дом 1950-х годов: волшебное семейное гнездышко продают впервые за более чем 70 лет

Дом Pascoe Vale South был любимым домом одной австралийской семьи с 1950 года. Он появился на рынке впервые за более чем 70 лет.

Следует отметить, что дом в очень хорошем состоянии. Его выставят на аукцион 12 августа по цене от 1,25 до 1,35 миллионов долларов.

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Настоящее семейное гнездышко

Ретро-дом вмещает три спальни. Он действительно очаровательный и построенный с любовью самим хозяином для своей семьи. Не всюду можно увидеть розы на потолке.

Кухня выполнена в белом и красном цветах, имеется альков для кабинета, открытая зона для развлечений и даже солярий.

Интерьер в стиле 1950-х / Фото Jellis Craig

На дворе до сих пор стоит кукольный домик человеческим ростом, который владелец построил для своей уже взрослой дочери.

Диана рассказала, что ее отец Лесли, инженер, стал планировать дом после рождения ее старшего брата. Муж работал день и ночь вместе со своим отцом-плотником и каменщиком.

Дом был завершен через два года. Человек счастливо прожил в нем с семьей до 103 лет.

Диана говорит, что многие посетители были удивлены настоящей атмосферой дома 1950-х годов. Здесь все осталось так, как было с самого начала.