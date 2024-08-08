Где снимали "Игру престолов": 5 замков из культового сериала, которые просто поражают

На днях американский стриминговый сервис Max представил тизер нового спинофа "Игры престолов". Пока фанаты ожидают премьеру, рассказываем, в каких замках снимали культовый сериал.

Хотя большинство памятных сцен "Игры престолов" снимали в студии в Белфасте, сериал не получился бы таким увлекательным без исторических локаций. Для этого авторы разыскали с десяток замков не в одной стране мира. Недвижимость 24 рассказывает о пяти величайших дворцах, которые, бесспорно, достойны внимания.

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Замок Уорд, Северная Ирландия

Замок Уорд – резиденция Винтерфелл / Фото National Trust

С первого эпизода "Игры престолов" Замок Ворд был резиденцией Винтерфелла. По преданию, родовой замок дома Старков построили восемь тысячелетий назад.

В реальности – замок 1760 года, бывшая резиденция аристократической семьи Ворд. Его особенностью является двойной архитектурный стиль. Парадная сторона здания возведена и обрамлена в классическом стиле палладио, а противоположная – имеет элементы георгиевского стиля с готическими элементами. Эти различия прослеживаются по всему замку.

Когда умер последний виконт, Замок Ворд передали в собственность правительства. Он открыт для посещения. Туристам предлагают не только полюбоваться архитектурой, но и покататься на велосипедах, взять урок стрельбы из лука и даже исследовать лес, где дети Старка нашли своих лютоволков.

Дворец Диоклетиана, Хорватия

Во Дворце Диоклетиана был трон Дейнерис / Фото Visitteo

В хорватском городе Сплит расположен потрясающий Дворец Диоклетиана. Именно в нем был тронный зал королевы Дейнерис, матери драконов. А тоннели дворца служили местом заключения ее дракона.

Замок построили более 1700 лет назад на площади около 3 гектаров. Его считают наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. Величественный архитектурный памятник обнесен мощными стенами высотой до 20 метров с тремя башнями (когда-то их было с пятнадцать). Внутренний двор под прямым углом пересекают две главные улицы.

Дворец Вердала, Мальта

Дворец Вердала – дом Иллирии Мопатиса / Фото Shutterstock

Официальная летняя резиденция президента Мальты появляется в первом сезоне сериала. Она служила домом Иллирии Мопатиса в Пентосе, где Таргариены живут в изгнании.

Дворец расположен в одной из самых зеленых местностей Мальты, которая известна как Сады Бускетта. Именно там Дайнерис и Кхал Дрого встретились впервые.

Замок Вердала выстроили таким образом, что солнечный свет падает на него в течение всего дня. По углам дворца расположены четыре башни, что поделены на небольшие комнаты. До наших дней сохранилась комната пыток со времен господства мальтийских рыцарей.

Севильский Алькасар, Испания

Севильский Алькасар – дворцы Дорна / Фото Activa Tours

Королевский дворец и его цветущие сады были местами для съемки дворцов Дорна в пятом сезоне.

Большая часть современного комплекса построена на руинах арабской крепости. Начало возведения датируют 1364 годом.

Величественное здание является одним из лучших примеров мудехарской архитектуры. Почти 700 лет это был дворец испанских королей. Верхние покои Алькасара правящая семья использует до сих пор как свою официальную резиденцию в Севилье.

Кастильо-де-Альмодовар-дель-Рио, Испания

Кастильо-де-Альмодовар-дель-Рио – резиденция Тиреллов / Фото Drone Photography

Сцены захват Джейми Ланнистером города Хайгарден в седьмом сезоне снимали именно здесь. Замок был резиденцией благородной семьи Тиреллов.

Сначала Кастильо-де-Альмодовар-дель-Рио был римским фортом, который завоевали и отстроили мавры в 760 году. В течение Средневековья он претерпел несколько реконструкций, а в 1900-х годах замок отреставрировал частный владелец.

Посетители могут рассмотреть военные башни, с которых открывается невероятный вид на реку Гвадалквивир.