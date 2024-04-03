Гниет уже 45 лет: почему этот величественный замок с 52 комнатами оставили приходить в упадок

Строительство замка Лапалице в Польше началось в 1979 году. Через некоторое время работа остановилась, и величественное здание покинули гнить. С того времени прошло уже около 45 лет.

Интересно, что владелец Петр Казимерчак даже не имел разрешения на строительство величественной крепости. Его предоставили уже тогда, когда мужчина покинул замок приходить в упадок.

Обратите внимание Стоит ли сегодня вкладываться в недвижимость и как это сделать правильно: советы от КН РИЕЛ

Почему строительство замка не завершили

Замок Лапалице начали строить в конце 1970-х годов. Петр Казимерчак, который по специальности был художником, планировал использовать его как свой дом и студию.

Здание в стиле ренессанса должно было стать большим поместьем с крепостными стенами и 12 башнями. Внутри планировали обустроить аж 52 комнаты, бассейн и бальный зал.

Недостроенный замок, который покинули приходить в упадок / Фото The Sun

Однако однажды деньги у Казимирчака закончились, на что он, очевидно, совсем не надеялся. Кроме того, строительство замка было незаконным, поэтому достроить его и не иметь возможности там жить, возможно, было бы худшим сценарием.

И хотя местные власти впоследствии выдали разрешение на строительство, в условиях речь шла лишь о 170 квадратных метрах студии, а не о 5 тысячах квадратных метров дома.

Недостроенный и уже частично разрушенный замок покрыт граффити и разваливается. Им интересуются местные исследователи и посещают туристы. Те, кто побывал в величественном здании, называют его одной из лучших тайных и неофициальных туристических достопримечательностей Польши.